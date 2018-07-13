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"Ньюкасл" объявил о повторной аренде полузащитника "Челси" Кенеди

Полузащитник Кенеди, права на которого принадлежат "Челси", в следующем сезоне снова будет выступать за "Ньюкасл".

Как сообщает официальный сайт "сорок", клуб продлил аренду 22-летнего футболиста ещё на один сезон.

Кенеди играл за "Ньюкасл" во второй половине прошлого сезона чемпионата Англии. Бразильский игрок провёл в английской Премьер-лиге сезона-2017/18 13 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи.
Теги: Ньюкасл Челси
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