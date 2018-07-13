A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Адиль Рами станет мужем Памелы Андерсон

Известная актриса и модель Памела Андерсон согласилась выйти замуж за защитника "Марселя" и сборной Франции Адиля Рами, сообщает USA TODAY.

Во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу между национальными командами Франции и Бельгии (1:0) Андерсон поддерживала Рами на стадионе "Санкт-Петербург". 51-летняя модель также продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

Андерсон познакомилась с 32-летним футболистом на Каннском кинофестивале весной 2017 года. По информации СМИ, Памела живёт вместе с Адилем в его доме в Марселе.
Теги: Рами Сборная Франции
Сегодня, 11:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Галкин, снимай маску, мы тебя узнали.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
..по "Макрону"..... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.