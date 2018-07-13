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Руководство "ПСЖ" готово увеличить зарплату Неймара до 50 млн евро
В руководстве "ПМЖ" понимают, что "Реал", продав нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус», сделает все возможное, чтобы подписать лидера парижского клуба Неймара.
В попытке удержать бразильца в команде арабские шейхи готовы существенно повысить зарплату 26-летнему игроку. Как сообщает AS, в "ПСЖ" готовы поднять оклад Неймара с 37 до 50 млн евро в год, что позволит ему получать на уровне нападающего "Барселоны" Лионеля Месси — самого высокооплачиваемого футболиста в мире.
В минувшем сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 30 матчей во всех турнирах, забив при этом 28 голов и отдав 16 результативных передач.
В попытке удержать бразильца в команде арабские шейхи готовы существенно повысить зарплату 26-летнему игроку. Как сообщает AS, в "ПСЖ" готовы поднять оклад Неймара с 37 до 50 млн евро в год, что позволит ему получать на уровне нападающего "Барселоны" Лионеля Месси — самого высокооплачиваемого футболиста в мире.
В минувшем сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 30 матчей во всех турнирах, забив при этом 28 голов и отдав 16 результативных передач.
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