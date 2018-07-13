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Руководство "ПСЖ" готово увеличить зарплату Неймара до 50 млн евро

В руководстве "ПМЖ" понимают, что "Реал", продав нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус», сделает все возможное, чтобы подписать лидера парижского клуба Неймара.

В попытке удержать бразильца в команде арабские шейхи готовы существенно повысить зарплату 26-летнему игроку. Как сообщает AS, в "ПСЖ" готовы поднять оклад Неймара с 37 до 50 млн евро в год, что позволит ему получать на уровне нападающего "Барселоны" Лионеля Месси — самого высокооплачиваемого футболиста в мире.

В минувшем сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 30 матчей во всех турнирах, забив при этом 28 голов и отдав 16 результативных передач.
Теги: ПСЖ Неймар Роналду Месси
Сегодня, 14:19
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(4)
№3 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 14:40) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
накатал
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:32) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
В руководстве "ПМЖ" понимают

чего не скажешь о руководстве отдела правописания и смыслосохранения сего сайта.

В ПСЖ на ПМЖ?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 14:28) #
  • -5
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Болеет за:
ЦСКА
Заслужил neutral_face
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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