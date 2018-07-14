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"Эвертон" может приобрести брата Лукаку

"Эвертон" проявляет интерес к защитнику "Лацио" и сборной Бельгии Джордану Лукаку.

Как сообщает SB Nation, 23-летний футболист весьма близок к переезду в Англию. Отметим, что ранее за "Эвертон" выступал форвард Ромелу Лукаку — старший брат Джордана.

В прошлом сезоне Лукаку-младший провел за "Лацио" 44 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.
Теги: Эвертон Лукаку Лацио Сборная Бельгии
Сегодня, 10:18
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