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Маурицио Сарри: моя задача привить "Челси" комбинационный футбол и бороться за трофеи

Новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал подписание контракта с лондонским клубом.

"Я очень рад приходу в "Челси" и английскую Премьер-лигу. Это новый, интересный этап моей карьеры. С нетерпением жду начала работы и знакомства с командой в понедельник перед нашей поездкой в Австралию, где я смогу узнать команду лучше в первых товарищеских матчах.

Моя задача привить "Челси" привлекательный комбинационный футбол. А также бороться за трофеи, которые этот клуб заслуживает", — цитирует Сарри официальный сайт клуба.
Теги: Сарри Челси
Сегодня, 11:51
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как известно "прививки" не дают сиюминутный результат,посмотрим.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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