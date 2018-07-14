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Хосеп Гвардиола открыл ресторан каталонской кухни в Манчестере

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола открыл в Манчестере ресторан каталонской кухни.

Заведение называется Tast Cuina Catalana.

"Мы рады привезти каталонскую кухню в Манчестер и стать частью потрясающей команды Tast.

Мы возвращаемся к нашим каталонским корням, с традиционной открытой кухней, где вы можете видеть и чувствовать запах кулинарии, а также чувствовать себя как дома.

Tast — это простой ресторан, где важен каждый гость", – заявил шеф-повар ресторана.

Твиттер "Манчестер Сити"
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 12:21
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Теперь весь Мансити на бесплатном довольствии будет.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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