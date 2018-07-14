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Сын Зидана продолжит карьеру во втором испанском дивизионе

Старший сын бывшего тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана продолжит свою карьеру в cегунде.

Энцо Зидан стал игроком клуба "Райо Махадаонда", сообщает твиттер команды.

Футболист отправится в Испанию в годичную аренду. Минувший сезон 23-летний Энцо Зидан провел за "Лозанну", в которой отыграл 16 матчей в чемпионате Швейцарии.
Теги: Зидан
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