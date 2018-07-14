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Сын Зидана продолжит карьеру во втором испанском дивизионе
Старший сын бывшего тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана продолжит свою карьеру в cегунде.
Энцо Зидан стал игроком клуба "Райо Махадаонда", сообщает твиттер команды.
Футболист отправится в Испанию в годичную аренду. Минувший сезон 23-летний Энцо Зидан провел за "Лозанну", в которой отыграл 16 матчей в чемпионате Швейцарии.
Энцо Зидан стал игроком клуба "Райо Махадаонда", сообщает твиттер команды.
Футболист отправится в Испанию в годичную аренду. Минувший сезон 23-летний Энцо Зидан провел за "Лозанну", в которой отыграл 16 матчей в чемпионате Швейцарии.
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