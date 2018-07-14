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"Реал" может приобрести форварда "Валенсии" Родриго за 120 млн евро
По информации AsНовый главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги хочет видеть в своей команде нападающего "Валенсии" Родриго.
Лопетеги уже давно является поклонником таланта 27-летнего форварда, он, в частности, включил Родриго в окончательную заявку сборной Испании на ЧМ-2018.
Гендиректор "Валенсии" Матеу Алемани осведомлен об интересе к футболисту и требует за него 120 миллионов евро.
В минувшем сезоне на счету форварда 16 мячей и 6 голевых передач в 37 матчах чемпионата Испании.
Лопетеги уже давно является поклонником таланта 27-летнего форварда, он, в частности, включил Родриго в окончательную заявку сборной Испании на ЧМ-2018.
Гендиректор "Валенсии" Матеу Алемани осведомлен об интересе к футболисту и требует за него 120 миллионов евро.
В минувшем сезоне на счету форварда 16 мячей и 6 голевых передач в 37 матчах чемпионата Испании.
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