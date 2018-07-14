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"Реал" может приобрести форварда "Валенсии" Родриго за 120 млн евро

По информации AsНовый главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги хочет видеть в своей команде нападающего "Валенсии" Родриго.

Лопетеги уже давно является поклонником таланта 27-летнего форварда, он, в частности, включил Родриго в окончательную заявку сборной Испании на ЧМ-2018.

Гендиректор "Валенсии" Матеу Алемани осведомлен об интересе к футболисту и требует за него 120 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету форварда 16 мячей и 6 голевых передач в 37 матчах чемпионата Испании.
Теги: Реал Валенсия
Сегодня, 15:48
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№2 Написал: VirGON (Сегодня, 16:45) #
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120 лямов за него?да это прям очень сильное усиления реала после продажи роналдо
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:02) #
  • -1
  •  (1)

что делается, пипец..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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