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"Ювентус" не покажет Роналду болельщикам

Туринский "Ювентус" не планирует устраивать отрытую презентацию новичка нападающего Криштиану Роналду перед болельщиками.

По информации AS, 16 июля Роналду пройдет медобследование, а потом отправится на пресс-конференцию, которая пройдет на тренировочной базе "Ювентуса".

Португальский нападающий выступал за "Реал" с 2009 года, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (450 забитых мячей в 438 матчах).

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 20:04
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№2 Написал: Боже, Спартак храни (Сегодня, 20:30) #
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online

Цитата: GPS
...а также не станет выпускать на поле в официальных матчах. Он будет в фирменном магазине подписывать футболки.

Пулемета я вам не дам


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Ну что, сынок, помогли тебе твои игры Рукожопа на линии?
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (1)
online

...а также не станет выпускать на поле в официальных матчах. Он будет в фирменном магазине подписывать футболки.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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