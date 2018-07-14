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"Ювентус" не покажет Роналду болельщикам
Туринский "Ювентус" не планирует устраивать отрытую презентацию новичка нападающего Криштиану Роналду перед болельщиками.
По информации AS, 16 июля Роналду пройдет медобследование, а потом отправится на пресс-конференцию, которая пройдет на тренировочной базе "Ювентуса".
Португальский нападающий выступал за "Реал" с 2009 года, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (450 забитых мячей в 438 матчах).
"Газета.ру"
По информации AS, 16 июля Роналду пройдет медобследование, а потом отправится на пресс-конференцию, которая пройдет на тренировочной базе "Ювентуса".
Португальский нападающий выступал за "Реал" с 2009 года, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (450 забитых мячей в 438 матчах).
"Газета.ру"
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