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Арьен Роббен: Манджукич всегда забивает в решающих матчах

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен поделился мнением о форварде сборной Хорватии Марио Манджукиче.

"Манджукич — невероятный парень. Мне не хватит слов, чтобы выразить восхищение им. Он настоящий пример отличного игрока и бойца. Марио — игрок, который всегда забивает в решающих матчах. Я рад увидеть его и великолепную сборную Хорватии в финале", - цитирует Роббена пресс-служба ФИФА.
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