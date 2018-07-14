Арьен Роббен: Манджукич всегда забивает в решающих матчах

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен поделился мнением о форварде сборной Хорватии Марио Манджукиче."Манджукич — невероятный парень. Мне не хватит слов, чтобы выразить восхищение им. Он настоящий пример отличного игрока и бойца. Марио — игрок, который всегда забивает в решающих матчах. Я рад увидеть его и великолепную сборную Хорватии в финале", - цитирует Роббена пресс-служба ФИФА.