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Диего Марадона: если закончу карьеру в Бресте, наверное, останусь здесь жить
Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона поделился мыслями о дальнейших планах.
"Хочу поблагодарить мою маму, которая находится на небесах. Она направляет меня во всех поступках. Благодарю "Динамо" за то, что клуб сделал мне это предложение.
Когда я с "Аль-Фуджейрой" не поднялся из второго дивизиона в первый, мне предложили позицию президента "Динамо". Увидел, что это серьезный проект. Ни секунды не сомневался. Если закончу свою карьеру в Бресте, я, наверное, останусь здесь жить. Мы очень много мечтаем. И многое нам предстоит узнать.
Сегодня я просто рад быть на этой презентации. Люди, которые сегодня здесь присутствуют, это заслужили", - цитирует Марадону "Прессбол".
"Хочу поблагодарить мою маму, которая находится на небесах. Она направляет меня во всех поступках. Благодарю "Динамо" за то, что клуб сделал мне это предложение.
Когда я с "Аль-Фуджейрой" не поднялся из второго дивизиона в первый, мне предложили позицию президента "Динамо". Увидел, что это серьезный проект. Ни секунды не сомневался. Если закончу свою карьеру в Бресте, я, наверное, останусь здесь жить. Мы очень много мечтаем. И многое нам предстоит узнать.
Сегодня я просто рад быть на этой презентации. Люди, которые сегодня здесь присутствуют, это заслужили", - цитирует Марадону "Прессбол".
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