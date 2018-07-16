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Диего Марадона: если закончу карьеру в Бресте, наверное, останусь здесь жить

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона поделился мыслями о дальнейших планах.

"Хочу поблагодарить мою маму, которая находится на небесах. Она направляет меня во всех поступках. Благодарю "Динамо" за то, что клуб сделал мне это предложение.

Когда я с "Аль-Фуджейрой" не поднялся из второго дивизиона в первый, мне предложили позицию президента "Динамо". Увидел, что это серьезный проект. Ни секунды не сомневался. Если закончу свою карьеру в Бресте, я, наверное, останусь здесь жить. Мы очень много мечтаем. И многое нам предстоит узнать.

Сегодня я просто рад быть на этой презентации. Люди, которые сегодня здесь присутствуют, это заслужили", - цитирует Марадону "Прессбол".
Теги: Марадона
Сегодня, 20:01
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(0)
№5 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 21:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо К»
Представляю каким нужно быть идиотом,чтобы доверить должность президента клуба конченному торчку,хоть и заслуженному.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:38) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ctdthysqjktym
Благодетель, блин. Мечтатель, блин. Останется жить? Ну-ну. Уверен почти на все сто, что Диего в Бресте даже снега не увидит. И вообще, зачем ему снег, что он, снега не видел?

Видел.
Когда в составе Наполи со Спартаком в Москве играл.)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:37) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ctdthysqjktym
И вообще, зачем ему снег, что он, снега не видел?


да он этот снег каждый день по нескольку раз видел у себя на родине.
так часто, что даже вылечился с трудом.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:26) #
  • +1
  •  (1)

Благодетель, блин. Мечтатель, блин. Останется жить? Ну-ну. Уверен почти на все сто, что Диего в Бресте даже снега не увидит. И вообще, зачем ему снег, что он, снега не видел?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:10) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
*дьва мяшка бульбы гэтаму хлопцу* (С)


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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