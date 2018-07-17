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Мадридский "Атлетико" интересуется Домагоем Видой

Защитник "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида может стать игроком "Атлетико", сообщает Goal.com.

Сообщается, что турецкий клуб хочет получить за игрока не менее 35 миллионов евро. Стороны пока не достигли договоренности. Ранее в СМИ появилась информация, что футболистом интересуется "Ливерпуль".

В прошедшем сезоне 29-летний хорват сначала выступал за киевское "Динамо" (девять матчей и два гола в премьер-лиге), а в январе стал игроком "Бешикташа" (18 матчей и один гол).
Теги: Атлетико Ливерпуль Бешикташ
Сегодня, 10:32
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 10:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Во дают... Они вообще в курсе?..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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