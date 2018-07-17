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В Бразилии похитили маму игрока "Шахтера"

Мама полузащитника "Шахтера" Тайсона Розангела Барселлос Фреда была похищена в Бразилии, информирует correio24horas.com.br.

Как отмечается, похититель 16 июля поджидал женщину в машине, припаркованной возле двери дома.Когда Розангела вышла на улицу, он вышел вслед за ней с букетом цветов. Затем бандит схватил женщину, бросил ее в багажник машины и скрылся.Правоохранительные службы нашли женщину уже вечером в соседнем муниципалитете. Все подозреваемые в преступлении задержаны. Их имена и количество не сообщаются.
Теги: Тайсон Шахтер
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