A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Источник: Даниэле Ругани перейдет в "Челси" за 50 млн евро до конца недели

"Челси" договорился с "Ювентусом" о трансфере защитника Даниэле Ругани, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует SportItalia, английский клуб согласился на предложение "Юве" и готов заплатить за игрока 50 миллионов евро. Если сделка состоится, итальянец будет зарабатывать пять миллионов евро в год. В ближайшее время стороны встретятся в Милане, чтобы завершить сделку.

23-летний защитник в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Ювентус" и забил два мяча при двух голевых передачах.
Теги: Челси Ювентус Ругани
Сегодня, 10:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.