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Марадона въехал на стадион брестского "Динамо" на броневике и обнялся с Милевским (видео)

После феерии на чемпионате мира председатель правления брестского "Динамо" устроил шоу по прибытии на новое место работы. Правда, пока плоды работы легендарного аргентинца не поспели - его команда уступила солигорскому "Шахтёру" 1:3.

После приземления в аэропорту Бреста Диего, как полагается, встретили у трапа хлебом-солью, откуда повезли в гостиницу на пресс-конференцию. Охраняли Марадону как главное сокровище Беларуси, поначалу не пустили к нему даже работодателя аргентинца, владельца клуба.

Но самое интересное всё же происходило на стадионе. Во-первых, само появление Марадоны.



Во-вторых, обнимашки с самым известным балагуром футбольного постсоветского пространства Артёмом Милевским. Они должны были наконец встретиться.



В-третьих, реакция Марадоны на поражение его команды со счётом 1:3. Конечно, до эмоций чемпионата мира было далеко, но недаром гендиректор "Динамо" говорил, что в Бресте аргентинец вряд ли себе такое позволит. Тем не менее, Диего порой приходил в бешенство от промахов своих парней.

Впереди у Марадоны много работы. Клуб планирует построить 30-тысячный стадион и назвать его именем шейха ОАЭ (компания из Дубая владеет "Динамо"), которому в этом году исполнилось бы 100, а также академию имени Марадоны. В ней, по словам Диего, будут заниматься и ребята из ОАЭ, а, возможно, из Аргентины.



Сейчас Диего отправится в Аргентину, поскольку давно не был дома, но, как Карлсон, обещает вернуться. Правда, 2 августа он собирается посетить игру своей команды в Афинах, где "Динамо" будет противостоять греческий "Атромитос".

Но жизни в Беларуси Диего не страшится, вспоминая о трудном детстве. Марадона сказал, что никаких проблем в жизни в Беларуси он не видит. "Если я закончу свою карьеру в Бресте, я, наверное, останусь здесь жить".

К тому же, так будет больше шансов сфотографироваться с Лукашенко. Говоря о "Батьке", Марадона вспоминал о своём знакомстве с Фиделем Кастро, Чавесом, Мадуро, Ортегой, Каддафи и Путиным.
Теги: Марадона Динамо Брест
Сегодня, 10:40
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6
(1)
№6 Написал: Sesk (Сегодня, 11:56) #
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online

Цитата: tiki
милевский вроде по бухлу, не?

Какой-то цирк. Наркотики, бухло, шейхи, суперстадион в Бресте. Сдается, что добром это не кончится.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Рома Евсеенко
Нашли друг друга,Марадона Милевский ,много чего общего

милевский вроде по бухлу, не?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 11:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нашли друг друга,Марадона Милевский ,много чего общего
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:37) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Romgus
Цитата: GS
Легко представить, как будет прозываться в народе арена, после очевидной замены второй буквы "а" на "у".

она будет просто "Шейх Зайед Арена", так что не такой широкий простор для творчества)

в Бресте шейхи - уже простор


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 11:02) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: GS
Легко представить, как будет прозываться в народе арена, после очевидной замены второй буквы "а" на "у".

она будет просто "Шейх Зайед Арена", так что не такой широкий простор для творчества)
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:45) #
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online

Легко представить, как будет прозываться в народе арена, после очевидной замены второй буквы "а" на "у".
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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