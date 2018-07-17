Марадона въехал на стадион брестского "Динамо" на броневике и обнялся с Милевским (видео)

Представлен проект нового стадиона брестского "Динамо"



Арену назовут в честь шейха Зайд ибн Султан Аль Нахайяна, а академия будет носить имя Диего Марадоны



фотоснимки: https://t.co/wA8m1Aisx1#maradona #arg pic.twitter.com/6U0eBhHb39 — Прессбол ?? (@pressballby) July 16, 2018

После феерии на чемпионате мира председатель правления брестского "Динамо" устроил шоу по прибытии на новое место работы. Правда, пока плоды работы легендарного аргентинца не поспели - его команда уступила солигорскому "Шахтёру" 1:3.После приземления в аэропорту Бреста Диего, как полагается, встретили у трапа хлебом-солью, откуда повезли в гостиницу на пресс-конференцию. Охраняли Марадону как главное сокровище Беларуси, поначалу не пустили к нему даже работодателя аргентинца, владельца клуба.Но самое интересное всё же происходило на стадионе. Во-первых, само появление Марадоны.Во-вторых, обнимашки с самым известным балагуром футбольного постсоветского пространства Артёмом Милевским. Они должны были наконец встретиться.В-третьих, реакция Марадоны на поражение его команды со счётом 1:3. Конечно, до эмоций чемпионата мира было далеко, но недаром гендиректор "Динамо" говорил, что в Бресте аргентинец вряд ли себе такое позволит. Тем не менее, Диего порой приходил в бешенство от промахов своих парней.Впереди у Марадоны много работы. Клуб планирует построить 30-тысячный стадион и назвать его именем шейха ОАЭ (компания из Дубая владеет "Динамо"), которому в этом году исполнилось бы 100, а также академию имени Марадоны. В ней, по словам Диего, будут заниматься и ребята из ОАЭ, а, возможно, из Аргентины.Сейчас Диего отправится в Аргентину, поскольку давно не был дома, но, как Карлсон, обещает вернуться. Правда, 2 августа он собирается посетить игру своей команды в Афинах, где "Динамо" будет противостоять греческий "Атромитос".Но жизни в Беларуси Диего не страшится, вспоминая о трудном детстве. Марадона сказал, что никаких проблем в жизни в Беларуси он не видит. "Если я закончу свою карьеру в Бресте, я, наверное, останусь здесь жить".К тому же, так будет больше шансов сфотографироваться с Лукашенко. Говоря о "Батьке", Марадона вспоминал о своём знакомстве с Фиделем Кастро, Чавесом, Мадуро, Ортегой, Каддафи и Путиным.