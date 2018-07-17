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Антуан Гризманн: горжусь что отказал "Барселоне" - "Атлетико" навсегда в моем сердце

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн рассказал о решении отказаться от перехода в "Барселону", а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

"Я, по-настоящему, горжусь своим решением отказать "Барселоне". В моем сердце всегда будет только одна команда - "Атлетико". Сейчас я нахожусь в предвкушении нового сезона. Совсем скоро нам предстоит побороться за Суперкубок Европы, и мы намерены выиграть его", — цитирует Гризманна Football Espana.

Напомним, по окончании прошедшего сезона "Барселона" была готова активировать опцию выкупа Гризманна за сумму около € 100 млн, однако французский футболист принял решение отклонить предложение сине-гранатовых и продлил контракт с "Атлетико".
Теги: Атлетико Гризманн Барселона
Сегодня, 15:14
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4
(1)
№4 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 16:56) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Уважаю Гризмана как игрока , вот бы его в Зенит
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 16:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец,есть такое понятие преданность клубу !!!


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 15:52) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: brysy
сиди придурок в своём Атлетико, не такой уж он суперзвезда,


сразу видно ты ребенок... Запомни, все идут в барсу реал и тд за легкими победами, какая разница где играть, как называется клуб.... если хочешь быть чемпионом, так помоги своему клубу его сделать, а не иди , где тебя сделают чемпионом.... если тут деньги такие же предложили, в атлетико его любят ... зачем что то менять?
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: brysy москва (Сегодня, 15:47) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обделался, точно, испугался что его фанаты в Мадриде будут гнобить, плюс он сказал, что у него там чуть ли не кровные друзья останутся, а в Реал и Барселону два раза не зовут, сиди придурок в своём Атлетико, не такой уж он суперзвезда, Азар куда круче его будет.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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