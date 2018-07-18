A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Криштиану Роналду продаст особняк в Испании

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен продать особняк в Мадриде.

По информации Correio do Manha, форвард переберется в трехэтажный дом площадью 1000 квадратных метров, который расположен в пригороде Турина. 200 квадратных метров особняка отведены для восьми спален.

Отмечается, что португалец также решил заморозить проект по строительству гостиничного комплекса в столице Испании.

"Газета.ру"
Теги: Роналду
Сегодня, 11:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Посылает Испанию, распродает активы, разрыв окончательный и обжалованию не подлежит? А на счет лафы: на хорошую жизнь он себе и внукам заработал, именно заработал, а не пинал то, что под ногами ненужное валялось.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 13:42) #
  • 0
  •  (0)

Лафа закончилась))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 13:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Хочет купить Головина


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.