"Ювентус" опроверг информацию о приглашении Зидана

"Ювентус" не предлагал бывшему наставнику мадридского "Реала" Зинедину Зидану стать новым спортивным директором клуба.По сведениям издания AS, итальянский клуб не приглашал к себе ни Зидана, ни его 20-летнего сына Луку, выступающего на позиции вратаря. Отдельно отмечается тот факт, что должность, на которую якобы звали именитого специалиста, ныне занимает другая легенда туринцев — Павел Недвед.