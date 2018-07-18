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"Ювентус" опроверг информацию о приглашении Зидана

"Ювентус" не предлагал бывшему наставнику мадридского "Реала" Зинедину Зидану стать новым спортивным директором клуба.

По сведениям издания AS, итальянский клуб не приглашал к себе ни Зидана, ни его 20-летнего сына Луку, выступающего на позиции вратаря. Отдельно отмечается тот факт, что должность, на которую якобы звали именитого специалиста, ныне занимает другая легенда туринцев — Павел Недвед.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус Зидан
Сегодня, 16:38
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