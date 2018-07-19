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"Зенит" заинтересовался 23-летним футболистом "Эспаньола"

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Как отмечает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, в центре обороны сине-бело-голубых потенциальный новичок способен составить конкуренцию Браниславу Ивановичу, Эммануэлю Маммане и Михе Мевле.

"Газета.ру"
Теги: Зенит Эспаньол Трансферы
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