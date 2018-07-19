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Юрген Клопп: впервые за долгие годы мы не продаем ключевых игроков летом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что доволен трансферной политикой мерсисайдского клуба в летнее межсезонье.

"За долгое время это первый год, когда мы не продаем ключевого игрока. У нас всегда было много трансферных изменений, но в обоих направлениях. Теперь же мы будем строить команду, оставаясь все вместе. Если мы что-то и выиграем, то сделаем это, имея в распоряжении 25 игроков", - цитирует Клоппа Sky Sports

Этим летом "Ливерпуль" приобрел полузащитников Фабинью, Наби Кейта и Джердана Шачири. Сообщается, что "красные" близки к покупке голкипера "Ромы" Алиссона.
Теги: Клопп Ливерпуль
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