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Флорентино Перес: не сомневайтесь, "Реал" готов на топовые трансферы

"Реал" готов серьёзно потратиться на трансферном рынке, чтобы бороться за все трофеи, несмотря на уход нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщил президент мадридского клуба Флорентин Перес.

"Нам известно, чего ожидают от этой команды каждый сезон. Мы "Реал", и мы всегда хотим большего. Это команда победителей с великолепными игроками. У нас великолепный состав, который мы усилим новыми, потрясающими игроками", — цитирует Переса интернет-портал Goal.
Ранее состав "сливочных" пополнили Андрей Лунин из "Зари", Винисиус Жуниор из "Фламенго" и защитник Альваро Одриосола.
Теги: Реал Перес Роналду
Сегодня, 11:14
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№1 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 11:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Галовинннн на сцену...


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
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