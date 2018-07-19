A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Диего Марадона: не уверен, что заслужил такой прием в Белоруссии

Чемпион мира в составе сборной Аргентины легендарный Диего Марадона поблагодарил Белоруссию за теплый прием. Южноамериканец является председателем правления брестского "Динамо".

"Чувствую себя как дома. Спасибо Белоруссия за этот прием. Не думаю, что заслуживаю этого, но я приложу все усилия на благо "Динамо", — написал Марадона в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что «Динамо» построит 30-тысячный стадион и назовет академию именем Марадоны.
Теги: Марадона
Сегодня, 11:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:47) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: safonas
это ж сколько бабла на этом можно было сделать

Не в этом суть. Эти людишки прут во власть, чтобы их имя воссияло во все времена. Именем Мутко назвали 10 стадионов, пару вокзалов, и 5 морских портов, 10 аэропортов. Имяни Мутко. Кот молился- господи, забери меня отсюда.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: оптимист чебоксары (Сегодня, 12:47) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Дорожку постелили ?
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 12:42) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: safonas
это ж сколько бабла на этом можно было сделать

так арабы платат


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:37) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Гоните этого ........ проходимца! Эмираты не знали как от него избавиться и вот .........всплыл в Белоруссии.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 12:25) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: yuri
Мутко подавился костью за обедом.

это ж сколько бабла на этом можно было сделать


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:16) #
  • 0
  •  (0)
online

Мутко подавился костью за обедом.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.