Диего Марадона: не уверен, что заслужил такой прием в Белоруссии

Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:35
Сын Газзаева покинул пост тренера футбольного клуба "Урожай" спустя три недели после назначения (5)
Сын Газзаева покинул пост тренера футбольного клуба "Урожай" спустя три недели после назначения (5)
09:51
Апелляция "Зенита" отклонена - первый матч в еврокубках клуб проведет при пустых трибунах (14)
Апелляция "Зенита" отклонена - первый матч в еврокубках клуб проведет при пустых трибунах (14)
Вчера, 23:43
Криштиану дебютирует за "Ювентус" 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой (1)
Криштиану дебютирует за "Ювентус" 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой (1)
Вчера, 23:19
Алиссон официально стал игроком "Ливерпуля" (1)
Алиссон официально стал игроком "Ливерпуля" (1)
Вчера, 22:53
Самара - на дне, Саранск - топ. Рейтинг городов-хозяев ЧМ-2018, в которых побывал корреспондент Rusfootball.info (7)
Самара - на дне, Саранск - топ. Рейтинг городов-хозяев ЧМ-2018, в которых побывал корреспондент Rusfootball.info (7)
Вчера, 22:21
Окслейд-Чемберлен не сыграет в следующем сезоне
Окслейд-Чемберлен не сыграет в следующем сезоне
Вчера, 22:08
"Ювентус" вновь проявляет интерес к Александру Головину (29)
"Ювентус" вновь проявляет интерес к Александру Головину (29)
Вчера, 21:31
Михаил Лихачев: сборная России по пляжному футболу могла дать импульс команде Черчесова на ЧМ-2018 (2)
Михаил Лихачев: сборная России по пляжному футболу могла дать импульс команде Черчесова на ЧМ-2018 (2)
Вчера, 21:04
Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКА до 2020 года (13)
Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКА до 2020 года (13)
Вчера, 20:27
Marca: Александр Головин не перейдет в "Барселону" (40)
Marca: Александр Головин не перейдет в "Барселону" (40)
Вчера, 20:20
"Реал" планирует отдать в аренду 19-летнего украинского вратаря (1)
"Реал" планирует отдать в аренду 19-летнего украинского вратаря (1)
Вчера, 20:16
Владимир Путин хочет ввести аналог паспорта болельщика для всех массовых мероприятий (5)
Владимир Путин хочет ввести аналог паспорта болельщика для всех массовых мероприятий (5)
Вчера, 20:04
ФСЖР призывает журналистское сообщество не сотрудничать с Кирьяковым, пока он публично не извинится перед Рабинером (12)
ФСЖР призывает журналистское сообщество не сотрудничать с Кирьяковым, пока он публично не извинится перед Рабинером (12)
Вчера, 19:26
Игорь Рабинер подал заявление в полицию на Кирьякова (34)
Игорь Рабинер подал заявление в полицию на Кирьякова (34)
Вчера, 19:17
Фанаты "Севильи" намерены бойкотировать матч за Суперкубок Испании против "Барселоны" (2)
Фанаты "Севильи" намерены бойкотировать матч за Суперкубок Испании против "Барселоны" (2)
Вчера, 19:11
Дмитрий Медведев считает, что успех на ЧМ-2018 поможет развитию детско-юношеского футбола (2)
Дмитрий Медведев считает, что успех на ЧМ-2018 поможет развитию детско-юношеского футбола (2)
Вчера, 18:45
Арена ЧМ-2018 в Волгограде будет называться "Победа" (1)
Арена ЧМ-2018 в Волгограде будет называться "Победа" (1)
Вчера, 18:35
Евгений Гинер: русский народ всегда был открытым и добрым (5)
Евгений Гинер: русский народ всегда был открытым и добрым (5)
Диего Марадона: не уверен, что заслужил такой прием в Белоруссии
Чемпион мира в составе сборной Аргентины легендарный Диего Марадона поблагодарил Белоруссию за теплый прием. Южноамериканец является председателем правления брестского "Динамо".
"Чувствую себя как дома. Спасибо Белоруссия за этот прием. Не думаю, что заслуживаю этого, но я приложу все усилия на благо "Динамо", — написал Марадона в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что «Динамо» построит 30-тысячный стадион и назовет академию именем Марадоны.
"Чувствую себя как дома. Спасибо Белоруссия за этот прием. Не думаю, что заслуживаю этого, но я приложу все усилия на благо "Динамо", — написал Марадона в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что «Динамо» построит 30-тысячный стадион и назовет академию именем Марадоны.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.