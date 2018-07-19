Лионель Месси предложил "Барселоне" приобрести Тома Менье

Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси предложил руководству клуба приобрести защитника сборной Бельгии и французского "ПСЖ" Тома Менье.Как передает Diario Gol, игра Менье на чемпионате мира по футболу в России впечатлила звездного аргентинца. По мнению Месси, трансфер бельгийца укрепит оборону "Барселоны" и позволит Серхи Роберто вернуться в полузащиту.В феврале 2017 года Месси требовал от руководства сине-гранатовых избавиться от трех футболистов.