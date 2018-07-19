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Лионель Месси предложил "Барселоне" приобрести Тома Менье

Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси предложил руководству клуба приобрести защитника сборной Бельгии и французского "ПСЖ" Тома Менье.

Как передает Diario Gol, игра Менье на чемпионате мира по футболу в России впечатлила звездного аргентинца. По мнению Месси, трансфер бельгийца укрепит оборону "Барселоны" и позволит Серхи Роберто вернуться в полузащиту.

В феврале 2017 года Месси требовал от руководства сине-гранатовых избавиться от трех футболистов.

"Газета.ру"
Теги: Месси Менье Барселона Трансферы
Вчера, 22:17
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(1)
№1 Написал: лад USSR (Вчера, 22:22) #
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  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Лионель Месси показал свой тренерский талант на чемпионате мира, теперь хочет применить его в Барселоне.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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