Агент: "Челси" не предлагал Чеху вернуться

Агент голкипера лондонского "Арсенала" Петра Чеха Виктор Колар заявил, что его клиенту пока не поступало предложения вернуться в "Челси"."Каждое трансферное окно насчет Чеха ходит много слухов, он важная личность в чемпионате Англии. Однако он максимально сосредоточен на новом сезоне с "Арсеналом" и не имеет каких-либо конкретных предложений", — передает слова агента ESPN.Чех выступал в составе "синих" с 2004 по 2015 год и принял участие в 333 матчах.