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Агент: "Челси" не предлагал Чеху вернуться

Агент голкипера лондонского "Арсенала" Петра Чеха Виктор Колар заявил, что его клиенту пока не поступало предложения вернуться в "Челси".

"Каждое трансферное окно насчет Чеха ходит много слухов, он важная личность в чемпионате Англии. Однако он максимально сосредоточен на новом сезоне с "Арсеналом" и не имеет каких-либо конкретных предложений", — передает слова агента ESPN.

Чех выступал в составе "синих" с 2004 по 2015 год и принял участие в 333 матчах.

"Газета.ру"
Теги: Чех Челси
Вчера, 22:25
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