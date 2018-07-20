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"Вест Хэм" опережает "Ливерпуль" и "Эвертон" в борьбе за Домагоя Виду

"Вест Хэм" включился в борьбу за защитника "Бешикташа" Домагоя Виду, сообщает Milliyet.

Лондонцы предложили за игрока сборной Хорватии 22 миллиона евро.

Таким образом, "Вест Хэм" опережает "Эвертон" и "Ливерпуль", который изъявлял желание заплатить за Виду 20 млн.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" требует за футболиста 35 млн.
Теги: Вест Хэм Ливерпуль Эвертон Бешикташ
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