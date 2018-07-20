Кейлор Навас, в случае перехода в "Реал" Тибо Куртуа, не собирается покидать Мадрид

Голкипер "Реала" Кейлор Навас заявил, что не собирается покидать клуб в связи с предстоящим переходом голкипера Тибо Куртуа из "Челси".Навас будет бороться с бельгийцем за место в стартовом составе мадридцев. Контракт костариканца с "Реалом" рассчитан до 2020 года.Ранее сообщалось об интересе к Навасу со стороны "Наполи".