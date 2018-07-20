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Неймар: я точно останусь в "ПСЖ"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что не собирается покидать французский клуб этим летом.

"Я остаюсь в" ПСЖ". Я перешёл в этот клуб ради нового вызова и достижения результатов. Надеюсь, мы проведём успешный сезон. Пресса любит провоцировать слухи, но всем известно, как много для меня значит" ПСЖ", — приводит слова Неймара FOX Sports.

Неймар перешёл в "ПСЖ" из" Барселоны" в летнее трансферное окно в 2017 году за 222 млн евро. В минувшем сезоне бразилец провёл 30 матчей и отметился 29 забитыми мячами.
Теги: Неймар ПСЖ Реал
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