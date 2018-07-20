Президент ПСЖ: Неймар и Мбаппе не продаются - точка!

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи оценил выступление своих нападающих Неймара и Килиана Мбаппе на чемпионате мира, а также заверил, что ПСЖ не продаст своих лидеров"Игроки ПСЖ очень хорошо выступили на чемпионате мира. Бразилия была под давлением, зато Франция проделала фантастическую работу и заслуженно победила. Мбаппе выступил потрясающе и Неймар был хорош, несмотря на травму. Он отдал все силы.Мы очень ценим этих футболистов и не расстанемся с ними. Все эти слухи и сплетни - это просто домыслы журналистов. Давайте поставим точку в этом вопросе", - сказал Аль-Хелаифи.