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Президент ПСЖ: Неймар и Мбаппе не продаются - точка!

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи оценил выступление своих нападающих Неймара и Килиана Мбаппе на чемпионате мира, а также заверил, что ПСЖ не продаст своих лидеров

"Игроки ПСЖ очень хорошо выступили на чемпионате мира. Бразилия была под давлением, зато Франция проделала фантастическую работу и заслуженно победила. Мбаппе выступил потрясающе и Неймар был хорош, несмотря на травму. Он отдал все силы.

Мы очень ценим этих футболистов и не расстанемся с ними. Все эти слухи и сплетни - это просто домыслы журналистов. Давайте поставим точку в этом вопросе", - сказал Аль-Хелаифи.

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Теги: Неймар Мбаппе ПСЖ
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