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"Лестер" оформил переход вратаря "Ливерпуля"

"Лестер" на своем официальном сайте объявил о переходе голкипера "Ливерпуля" Дэнни Уорда.

25-летний валлиец подписал с "Лестером" четырёхлетний контракт. Сумма трансфера составит около 10 млн фунтов.

В минувшем сезоне Дэнни принял участие в одном матче Кубка английской лиги и пропустил два гола.
Теги: Ливерпуль Лестер
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