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Тьерри Анри может возглавить "Астон Виллу"

Египетский мультимиллиардер Нассеф Савирис, недавно купивший контрольный пакет акций "Астон Виллы" хочет заменить главного тренера Стива Брюса знаменитым французским футболистом Тьерри Анри, утверждает Mirror.

Ранее Анри, работавший на ЧМ-2018 в тренерском штабе сборной Бельгии, заявил, что покидает телеканал Sky Sports, чтобы стать полноценным футбольным тренером.

Новый сезон клуб из Бирмингема проведёт в Чемпионшипе.
Теги: Анри Астон Вилла
Сегодня, 09:29
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