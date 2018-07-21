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Рабинер: ЧМ? Скучно. Где файеры? Где трехэтажный мат? Вот на Суперкубке оторвемся наконец! (33)
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Фернандо в матче с "Трабзонспором" получил травму спины (9)
Фернандо в матче с "Трабзонспором" получил травму спины (9)
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СМИ узнали подробности конфликта игроков сборной Аргентины с Сампаоли после матча с Хорватией (7)
СМИ узнали подробности конфликта игроков сборной Аргентины с Сампаоли после матча с Хорватией (7)
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"Балтика" арендовала защитника "Ростова" Плиева
"Балтика" арендовала защитника "Ростова" Плиева
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Леонид Федун: наша задача - вернуть чемпионский кубок (27)
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Тьерри Анри может возглавить "Астон Виллу"
Египетский мультимиллиардер Нассеф Савирис, недавно купивший контрольный пакет акций "Астон Виллы" хочет заменить главного тренера Стива Брюса знаменитым французским футболистом Тьерри Анри, утверждает Mirror.
Ранее Анри, работавший на ЧМ-2018 в тренерском штабе сборной Бельгии, заявил, что покидает телеканал Sky Sports, чтобы стать полноценным футбольным тренером.
Новый сезон клуб из Бирмингема проведёт в Чемпионшипе.
Ранее Анри, работавший на ЧМ-2018 в тренерском штабе сборной Бельгии, заявил, что покидает телеканал Sky Sports, чтобы стать полноценным футбольным тренером.
Новый сезон клуб из Бирмингема проведёт в Чемпионшипе.
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