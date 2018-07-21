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Бас Дост вернется в "Спортинг"

Нападающий Бас Дост продолжит выступать за "Спортинг", сообщает A Bola.

Голландец согласовал с клубом условия контракта, который будет рассчитан до окончания сезона-2020/21.

Форвард был одним из девяти игроков, разорвавших контракт со "Спортингом" на фоне управленческого кризиса, связанного с работой прежнего президента клуба.
Теги: Дост Спортинг
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