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Пепе Рейна может покинуть "Милан" спустя три недели после перехода в клуб

Новичок "Милана" вратарь Пепе Рейна может покинуть клуб еще до старта нового сезона.

Голкипера готов приобрести "Челси", сообщает Сalciomercato.

В услугах испанца лично заинтересован новый главный тренер лондонцев Маурицио Сарри. Голкипер выступал в "Наполи" под руководством специалиста на протяжении трех лет.

В нынешнем контракте игрока прописана сумма отступных в размере трех миллионов евро. Рейна перешел в "Милан" 20 дней назад.
Теги: Милан Челси Рейна
Сегодня, 10:53
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№1 Написал: tantara002 (Сегодня, 11:16) #
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В нынешнем контракте игрока прописана сумма отступных в размере трех миллионов евро.



Всего то 3 ляма отступных вполне себе для добротного вратаря. А ишаки пытаются впихнуть шваль за 35. Кажись, кто-то с ума сошел.


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
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