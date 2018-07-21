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Криштиану Роналду: я перешел в один из величайших клубов в истории футбола

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, какие ставит перед собой цели в новом клубе.

"Я подписал с "Ювентусом" контракт на четыре года. Я очень счастлив и доволен, ведь это один из величайших клубов в истории.

Здорово, что я могу играть здесь. Надеюсь хорошо стартовать и достичь важных целей. Хочу сделать итальянских болельщиков счастливыми", — приводит слова Роналду Football Italia.

Напомним, Криштиану перешёл в "Ювентус" из мадридского "Реала" этим летом за 112 млн евро.
Теги: Роналду Ювентус Реал
Сегодня, 13:41
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№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 14:28) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
выбор удивительный. Но Ювентус действительно один из великих клубов Европы.

Я думал, он все же в Англию поедет.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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