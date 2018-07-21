"Милан" провел переговоры с представителями Карима Бензема

"Милан" провел переговоры с представителями форварда "Реала" Карима Бензема о его переходе, сообщает Football Italia.Сам футболист уверен, что "Реал" отпустит его в другой клуб. "Россонери" готовы предложить ему контракт по схеме "3+1" с зарплатой в девять миллионов евро в год.