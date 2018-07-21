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Президент "ПСЖ" опроверг информацию о конфликте Неймара и Кильяна Мбаппе.

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи опроверг информацию о конфликте нападающих команды Неймара и Кильяна Мбаппе.

"У Неймара и Мбаппе очень хорошие отношения. Они очень хорошо ладят друг с другом. Все остальное - это выдумки журналистов. Невозможно, чтобы они враждовали между собой. Они счастливы играть вместе. В начале следующего месяца они вернутся в расположение команды. Никто из них не уходит", - цитирует Аль-Хелаифи.
Теги: ПСЖ Мбаппе Неймар
Сегодня, 18:05
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да Неймара надо ***ть ногами, этого плаксу несусветного. Заёб уже слёзы вечно лить.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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