Президент "ПСЖ" опроверг информацию о конфликте Неймара и Кильяна Мбаппе.

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи опроверг информацию о конфликте нападающих команды Неймара и Кильяна Мбаппе."У Неймара и Мбаппе очень хорошие отношения. Они очень хорошо ладят друг с другом. Все остальное - это выдумки журналистов. Невозможно, чтобы они враждовали между собой. Они счастливы играть вместе. В начале следующего месяца они вернутся в расположение команды. Никто из них не уходит", - цитирует Аль-Хелаифи.