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Вратарь "Копенгагена" попал в сферу интересов "Ромы"

Вратарь "Копенгагена" и сборной Швеции Робин Ольсен может перейти в "Рому", передает La Gazzetta dello Sport.

28-летний голкипер дал предварительное согласие на переход в итальянский клуб. Теперь сторонам предстоит согласовать финансовые условия сделки.

В сезоне-2017/18 голкипер "Копенгагена" провел на клубном уровне 36 матчей, пропустив 42 мяча.
Теги: Рома Трансферы
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