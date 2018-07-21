Вратарь "Копенгагена" попал в сферу интересов "Ромы"

Вратарь "Копенгагена" и сборной Швеции Робин Ольсен может перейти в "Рому", передает La Gazzetta dello Sport.28-летний голкипер дал предварительное согласие на переход в итальянский клуб. Теперь сторонам предстоит согласовать финансовые условия сделки.В сезоне-2017/18 голкипер "Копенгагена" провел на клубном уровне 36 матчей, пропустив 42 мяча.