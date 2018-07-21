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Жереми Бога продолжит карьеру в "Сассуоло"

Полузащитник "Челси" Жереми Бога стал игроком "Сассуоло", сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Как сообщает официальный сайт "аристократов", в контракте игрока также прописана опция обратного выкупа.
Теги: Челси Сассуоло
Вчера, 23:24
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