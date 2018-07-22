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Усэйна Болта приглашают начать футбольную карьеру в США

Футбольный клуб "Лас-Вегас Лайтс", выступающий во второй лиге США, заинтересован в подписании контракта с ямайским легкоатлетом Усэйном Болтом.

Владелец клуба Бретт Лэшбрук заявил об уверенности в силах Болта заиграть на профессиональном уровне.

"Конечно мы заинтересованы в Усэйне! Почему бы и нет?

Болт самый быстрый парень в мире и тренировался в лучших клубах планеты. Думаю, он мог бы играть во втором дивизионе США. Этот парень является образцом спортсмена. Он способен добиться успеха на уровне USL", — приводит слова Лэшбрука ESPN.
Сегодня, 16:18
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