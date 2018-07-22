"ПСЖ" и "Ювентус" могут обменяться игроками

"Пари Сен-Жермен" может включить Адриена Рабьо в сделку по покупке полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича.По информации Premium Sport, главный тренер парижского клуба Томас Тухель заявлял о желании сохранить Рабьо.В прошлом сезоне Рабьо провел 50 матчей за "ПСЖ", в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передач.