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"ПСЖ" и "Ювентус" могут обменяться игроками

"Пари Сен-Жермен" может включить Адриена Рабьо в сделку по покупке полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича.

По информации Premium Sport, главный тренер парижского клуба Томас Тухель заявлял о желании сохранить Рабьо.

В прошлом сезоне Рабьо провел 50 матчей за "ПСЖ", в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ Ювентус
Сегодня, 20:29
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