Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что форвард Мохамед Салах полностью восстановился от травмы плеча, полученной в финальном матче Лиги чемпионов."Салах полностью восстановился после травмы и сейчас чувствует себя прекрасно. Мы были с ним в постоянном контакте после завершения сезона и отслеживали самочувствие игрока. 26-летний египтянин готов к старту английского чемпионата и не испытывает никаких проблем", - цитирует Клоппа Goal.com.