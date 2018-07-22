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Мохамед Салах полностью восстановился от травмы плеча
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что форвард Мохамед Салах полностью восстановился от травмы плеча, полученной в финальном матче Лиги чемпионов.
"Салах полностью восстановился после травмы и сейчас чувствует себя прекрасно. Мы были с ним в постоянном контакте после завершения сезона и отслеживали самочувствие игрока. 26-летний египтянин готов к старту английского чемпионата и не испытывает никаких проблем", - цитирует Клоппа Goal.com.
"Салах полностью восстановился после травмы и сейчас чувствует себя прекрасно. Мы были с ним в постоянном контакте после завершения сезона и отслеживали самочувствие игрока. 26-летний египтянин готов к старту английского чемпионата и не испытывает никаких проблем", - цитирует Клоппа Goal.com.
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