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Мохамед Салах полностью восстановился от травмы плеча

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что форвард Мохамед Салах полностью восстановился от травмы плеча, полученной в финальном матче Лиги чемпионов.

"Салах полностью восстановился после травмы и сейчас чувствует себя прекрасно. Мы были с ним в постоянном контакте после завершения сезона и отслеживали самочувствие игрока. 26-летний египтянин готов к старту английского чемпионата и не испытывает никаких проблем", - цитирует Клоппа Goal.com.
Теги: Салах Клопп
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