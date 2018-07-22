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Гонсало Игуаин может стать игроком "Милана"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Sky Italia.

Генеральный директор туринского клуба Джузеппе Маротта обсудил возможный трансфер 30-летнего аргентинца с будущим техническим директором "россонери" Леонардо.

В минувшем сезоне Игуаин провел 50 матчей в составе "Ювентуса" и забил 23 гола.
Теги: Игуаин Милан Ювентус Трансферы
Вчера, 23:49
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