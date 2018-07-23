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"Ливерпуль" в контрольной игре проиграл "Боруссии"

Международный кубок чемпионов

Стадион: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США)

"Ливерпуль" – "Боруссия" Д 1:3

Голы: ван Дейк, 25, Пулишич, 66 (Пен.), 89, Ларсен, 90+3

"Ливерпуль": Кариус (Грабара, 46), ван Дейк (Клаван, 46), Клайн (Филлипс, 46), Матип (Гомес, 22), Робертсон (Морено, 49), Фабиньо (Кейта, 46), Камашу, Джонс (Вудберн, 50), Лаллана (Милнер, 48), Маркович (Соланке, 49), Ориги (Оджо, 49)

"Боруссия" Д: Хиц, Загаду, Диалло (Шмельцер, 46), Тольян (Бокхорн. 46), Боду (Гётце, 46), Дахуд (Пулишич, 46), Санчо (Пипер, 46), Филипп (Бурниц, 46), Шахин (Исак, 46), Вольф (Гомес, 46), Дикман (Ларсен, 46)
Теги: Ливерпуль Боруссия Д
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