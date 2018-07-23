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Гильермо Очоа может продолжить карьеру в Аргентине

Гильермо Очоа может перейти в "Бока Хуниорс", сообщает Goal.

Контракт 33-летнего голкипера со "Стандартом" заканчивается через год.

Спортивный директор "Стандарда" Оливье Ренар, в свою очередь, заявил, что бельгийский клуб не собирается расставаться с Очоа.
Теги: Очоа Бока Хуниорс
Сегодня, 08:32
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