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Аксель Витцель может перейти в дортмундскую "Боруссию"

Хавбек китайского футбольного клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витцель может продолжит карьеру в немецкой бундеслиге, сообщает Bild.

В его трансфере заинтересована дортмундская "Боруссия". Сумма сделки может составить около 20 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста с китайским клубом рассчитан до 2019 года.
Теги: Боруссия Д Витсель
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