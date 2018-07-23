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"Парма" начнет новый сезон в серии А с минусовым показателем очков
Завершилось рассмотрение дела о возможном проведении "Пармой" договорных матчей, сообщает Football Italia.
По итогу слушания "Парме" предоставлено право участвовать в розыгрыше итальянской Серии А следующего сезона, однако команда начнёт кампанию с пятиочковым отставанием.
Напомним, "Парме" грозило исключение из Серии А. В концовке прошедшего сезона один из футболистов команды отправлял сообщения, указывающие на возможный договорной характер матча, по результатам которого "Парма" вышла в высший дивизион итальянского футбола.
По итогу слушания "Парме" предоставлено право участвовать в розыгрыше итальянской Серии А следующего сезона, однако команда начнёт кампанию с пятиочковым отставанием.
Напомним, "Парме" грозило исключение из Серии А. В концовке прошедшего сезона один из футболистов команды отправлял сообщения, указывающие на возможный договорной характер матча, по результатам которого "Парма" вышла в высший дивизион итальянского футбола.
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