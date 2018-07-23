A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Парма" начнет новый сезон в серии А с минусовым показателем очков

Завершилось рассмотрение дела о возможном проведении "Пармой" договорных матчей, сообщает Football Italia.

По итогу слушания "Парме" предоставлено право участвовать в розыгрыше итальянской Серии А следующего сезона, однако команда начнёт кампанию с пятиочковым отставанием.

Напомним, "Парме" грозило исключение из Серии А. В концовке прошедшего сезона один из футболистов команды отправлял сообщения, указывающие на возможный договорной характер матча, по результатам которого "Парма" вышла в высший дивизион итальянского футбола.
Теги: Парма
Сегодня, 13:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.