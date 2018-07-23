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В середине августа у "Матч ТВ" появится конкурент

Как сообщил газете "Коммерсантъ" генеральный продюсер TeleSport Media (компании, владеющей интернет каналом "Сила ТВ") Илья Рустамов, компания планирует в середине августа запустить телевизионный канал.

Он также будет называться "Сила ТВ". На канале будут показывать матчи чемпионата Италии по футболу и Лиги наций УЕФА.

В 2017 году Рустамов уже заявлял о планах по запуску спортивных каналов, однако реализовать их тогда не удалось.

"Коммерсантъ"
Теги: Матч-ТВ
Сегодня, 15:44
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(2)
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Отлично!!!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
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