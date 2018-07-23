В середине августа у "Матч ТВ" появится конкурент

Как сообщил газете "Коммерсантъ" генеральный продюсер TeleSport Media (компании, владеющей интернет каналом "Сила ТВ") Илья Рустамов, компания планирует в середине августа запустить телевизионный канал.Он также будет называться "Сила ТВ". На канале будут показывать матчи чемпионата Италии по футболу и Лиги наций УЕФА.В 2017 году Рустамов уже заявлял о планах по запуску спортивных каналов, однако реализовать их тогда не удалось.