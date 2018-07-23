Домагой Вида в скором времени может присоединиться к "Ливерпулю"

Защитник "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида близок к переходу в "Ливерпуль", передает Sky Sports.Представители "красных" в ближайшее время вылетят в Турцию, чтобы завершить трансфер 29-летнего хорвата."Бешикташ" требует за футболиста 30 миллионов евро.