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Домагой Вида в скором времени может присоединиться к "Ливерпулю"

Защитник "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида близок к переходу в "Ливерпуль", передает Sky Sports.

Представители "красных" в ближайшее время вылетят в Турцию, чтобы завершить трансфер 29-летнего хорвата.

"Бешикташ" требует за футболиста 30 миллионов евро.
Теги: Вида Бешикташ Ливерпуль Трансферы
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