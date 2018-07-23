Андрей Лунин: выбрал "Реал", так как хочу побеждать

Украинский вратарь Андрей Лунин прокомментировал трансфер в мадридский клуб из "Зари"."Я рад быть здесь. "Реал" — лучший клуб мира, и для меня честь быть частью этой команды. Я очень счастлив. Я выбрал "Реал", потому что в спорте самое главное — победы, и я, как любой профессионал, хочу побеждать. Хочу набраться опыта и прогрессировать с каждым днем, ведь здесь меня будут окружать лучшие футболисты в мире. Из всех вратарей "Реала", больше всего я почерпнул у Икера Касильяса. В детстве я пристально смотрел за его игрой и развитием", — цитирует Лунина Real Madrid Info.