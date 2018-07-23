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Андрей Лунин: выбрал "Реал", так как хочу побеждать

Украинский вратарь Андрей Лунин прокомментировал трансфер в мадридский клуб из "Зари".

"Я рад быть здесь. "Реал" — лучший клуб мира, и для меня честь быть частью этой команды. Я очень счастлив. Я выбрал "Реал", потому что в спорте самое главное — победы, и я, как любой профессионал, хочу побеждать. Хочу набраться опыта и прогрессировать с каждым днем, ведь здесь меня будут окружать лучшие футболисты в мире. Из всех вратарей "Реала", больше всего я почерпнул у Икера Касильяса. В детстве я пристально смотрел за его игрой и развитием", — цитирует Лунина Real Madrid Info.
Теги: Реал
Сегодня, 20:14
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(0)
№3 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Он выбрал Реал-пипец...Это тебя выбрали ....Счас в аренду в Актобе поедет)))
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 20:39) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Ну да, сидеть на лавке и побеждать, видимо это мечта всей его жизни
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 20:35) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
По блату взяли?
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
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