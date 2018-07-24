Лука Модрич ответил на письмо тяжелобольной девочки

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич ответил на письмо девочки Селены, которая борется с тяжелой болезнью.Капитан национальной команды Хорватии поблагодарил Селену за поддержку во время чемпионата мира — 2018 и пожелал ей сил в борьбе с недугом. Модрич приложил к письму свою игровую футболку сборной Хорватии.Сборная Хорватии уступила французам в финале мундиаля. Модрич был признан лучшим игроком турнира.