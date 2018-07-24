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"Челси" не продаст Виллиана "Барселоне" за 72 млн долларов

"Челси" отклонил предложение каталонской "Барселоны" по трансферу бразильского полузащитника Виллиана за $72 млн.

По информации Sky Sports, это предложение сине-гранатовых было третьим. Ранее "Барселона" предлагала $70 млн.

Также в услугах Виллиана заинтересован "Манчестер Юнайтед", который готов заплатить за хавбека $80 млн.

"Газета.ру"
Теги: Челси Виллиан Барселона
Сегодня, 01:46
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