"Челси" не продаст Виллиана "Барселоне" за 72 млн долларов

"Челси" отклонил предложение каталонской "Барселоны" по трансферу бразильского полузащитника Виллиана за $72 млн.По информации Sky Sports, это предложение сине-гранатовых было третьим. Ранее "Барселона" предлагала $70 млн.Также в услугах Виллиана заинтересован "Манчестер Юнайтед", который готов заплатить за хавбека $80 млн.